De Grandis: «Inter per un posto in Champions League, giornata fondamentale!»

L’Inter questa sera tornerà a giocare in campionato contro il Verona. Il giornalista Stefano De Grandis dagli studi di Sky Sport ha parlato della corsa per un posto in Champions League.

GIORNATA FONDAMENTALE – Stefano De Grandis ha parlato così della corsa per un posto in Champions League: «La giornata di campionato oggi diventa fondamentale considerando che la prossima giornata le sei squadre che si giocano un piazzamento nella prossima Champions League si incontreranno tra di loro. L’Inter sta recuperando terreno, ma lo sta facendo solo adesso, e tra quelle in corsa mi sembra la più attrezzata».