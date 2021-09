De Grandis: «Inter passo dopo passo dice la sua sulla lotta ai primi posti»

Stefano De Grandis, ospite negli studi di Sky Sport 24, ha commentato il percorso dell’Inter in campionato che, nonostante le grandi cessioni estive, rimane sempre in lotta per conquistare i primi posti

VOCE − De Grandis riflette sul cammino dei nerazzurri: «L’Inter vuole e sta riuscendo a dire passo dopo passo se non sono la favorita almeno sono li a lottare per i primissimi posti anche se Romelu Lukaku e Achraf Hakimi. Al momento, ci sta riuscendo». Al momento, l’Inter è a quota 10 punti in classifica con tre vittorie nette contro Genoa, Verona e Bologna ed un pareggio contro la Sampdoria. Nonostante le grandi cessioni estive, i campioni d’Italia non vogliono mollare la presa nei confronti dei primissimi posti.