De Grandis avverte: «Inter, occhio alla verticalità della Fiorentina!»

Stefano De Grandis racconta il modo in cui la Fiorentina potrebbe ancora bloccare l’Inter in campionato. Il suo intervento su Sky Sport.

STOP – All’Artemio Franchi la Fiorentina ha battuto e quasi umiliato l’Inter vincendo con il risultato di 3-0. Nessun dubbio sulla squadra che ha dimostrato la superiorità in campo. Gli uomini di Simone Inzaghi sono stati sovrastati dal 17′ fino all’ultimo minuto, senza avere la forza di reagire ai colpi degli avversari. Stasera l’Inter avrà una chance, ossia quella di prendersi la sua rivincita. A San Siro arriva la Fiorentina, che però cambierà poco. Conferma anche Stefano De Grandis.

Inter-Fiorentina, la chiave tattica di De Grandis

TATTICA – De Grandis spiega il modo in cui potrebbe andare il match: «Io aspetto la Fiorentina, perché senza Comuzzo secondo me gioca Moreno. Con Dodo e Parisi alti e bloccati chiuderebbe ancora una volta l’Inter. Sarà una possibilità perché succede che il caso ti porta a riflessioni. Nel recupero la viola non poteva utilizzare i nuovi e Palladino ha dovuto fare affidamento ad alternative tattiche però funzionali. Qui veniamo alle difficoltà dell’Inter, che se presa alta e con velocità ha problemi. Soffre i contro-attacchi come accaduto con il Milan, che ha rubato palla ed è ripartita. Palloni lunghi e verticali sono difficili per l’Inter da superare»