De Grandis: «L’Inter non snobberà il campionato per l’Europa!»

De Grandis certo sull’Inter e sugli obiettivi della squadra di Simone Inzaghi. Il giornalista convinto su cosà faranno i nerazzurri.

OBIETTIVI – Stefano De Grandis su Sky Sport 24 si espone sui traguardi prefissati in casa Inter: «In generale non credo mai ad una squadra che scelga un obiettivo. L’anno scorso c’era la scimmia dello scudetto e Inzaghi ha mandato in campo i migliori in campionato. Quest’anno non credo lo farà, sceglierà in base alle partite. Sicuramente l’Inter vorrà fare una bella figura in Europa, ma non partirà da favorita in Europa. Mai snobberà il campionato».