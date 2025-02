De Grandis, che stoccata!: «L’Inter non ha distrutto nulla, Milan e Juventus sì»

Stefano De Grandis, giornalista e opinionista sportivo, è intervenuto in diretta a Sky Sport 24, parlando del momento della stagione dell’Inter, concentrandosi sui prossimi avversari dei nerazzurri e del Napoli prima dello scontro diretto del 2 marzo, fondamentale in chiave scudetto.

IL CONFRONTO – Stefano De Grandis è intervenuto a Sky Sport 24 analizzando quella che secondo lui sarà l’andamento della gara di stasera a San Siro tra Inter e Genoa e quella del Napoli a Como, focalizzandosi in particolare sulle prestazioni non brillanti di Calhanoglu, dal rientro dell’infortunio: «Penso che il Napoli scenderà da secondo in classifica, mi aspetto dall’Inter una reazione di orgoglio. C’è il discorso di Calhanoglu, che in qualche modo intacca il modo di giocare dell’Inter, ma è verosimile che vinca. Il Como sta sorprendendo ma è anche la squadra ideale per il Napoli, che l’aspetta. Il Como però rispetto all’andata è ancora più forte».

De Grandis esalta l’Inter e tira una stoccata a Milan e Juventus

LA STAGIONE – De Grandis ha poi aggiunto che la squadra di Inzaghi è sempre stata in grado di reagire in questi anni, e sottolineando come sia l’unica squadra in Italia ancora in corsa su tre fronti: «Nell’Inter parlo di reazione ad una battuta d’arresto, ma una battuta d’arresto nell’arco di un campionato ci può stare. Fa parte di una stagione, di una crescita in una stagione. Con tutti i limiti l’Inter è agli ottavi di Champions League, a due punti dal primo posto e agli ottavi di Coppa Italia. Quindi una squadra che non ha distrutto nulla, rispetto a Milan e Juventus che hanno già cancellato quasi tutta la propria stagione».