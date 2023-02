De Grandis: «Inter non deve fare questo tipo di errore col Porto. Il motivo»

Stefano De Grandis ha parlato dell’Inter dopo la vittoria della squadra nerazzurra contro l’Udinese e in vista del match di Champions League col Porto.

CHAMPIONS LEAGUE – Queste le parole su Sky Sport 24 da parte di Stefano De Grandis sull’Inter dopo la vittoria contro l’Udinese e in vista della partita tra la squadra nerazzurra e il Porto, in Champions League. «L’Inter ha vinto una partita pratica, nel senso che era andata in vantaggio, ma aveva sofferto l’Udinese che era riuscita a pareggiare, per altro perdendo palla su un contrattacco dell’Udinese. Ecco, quel tipo di errore non lo deve fare col Porto, perché il Porto ti pressa alto. Ha un allenatore “italiano”, Conceicao, uno che è stato in Italia per tanto tempo. E quindi non è proprio la classica squadra che palleggia, il Porto. Ti pressa alto. Devi stare attento a non perdere palla. Ha Galeno, che è uno che ha una velocità, è veramente un cavallo quando va sulla fascia, quindi non devi perdere palla. Devi essere più pratica della formazione più pratica fra quelle portoghesi».