De Grandis: “Inter-Napoli? Giornata pro-Milan. Lukaku può risolvere”

Condividi questo articolo

Stefano De Grandis

De Grandis vede Inter-Napoli come una partita che potrebbe avvantaggiare il Milan, in campo sempre alle ore 20.45 in casa del Genoa. Ecco come il giornalista ha analizzato il turno infrasettimanale di oggi nel corso di “23” su Sky Sport, trovando in Lukaku il nome giusto per i nerazzurri.

TERZO INCOMODO – Secondo Stefano De Grandis la dodicesima giornata di Serie A è nettamente a favore di una squadra: «Giornata pro-Milan, perché si sfidano le due che inseguono e c’è anche Juventus-Atalanta. La partita del Meazza? Mi prendo il Napoli, perché me lo sono preso dall’inizio della stagione. Secondo me ha una rosa più strutturata e più completa dell’Inter, che ha tanti ottimi giocatori. Ha Romelu Lukaku che risolve le partite, e non è detto quindi che non vinca l’Inter, ma io preferisco il Napoli per come gioca».