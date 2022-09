De Grandis: «Inter, momento decisivo. Discussioni su Inzaghi ma occasione»

L’Inter tornerà in campo fra tre giorni contro la Roma, dopo che nella sosta per le nazionali ha dovuto superare la brutta sconfitta con l’Udinese. De Grandis, intervenuto a Sky Sport 24, segnala un’opportunità per la squadra di Inzaghi.

LA CHANCE – Stefano De Grandis valuta la partita di sabato: «Questo è un momento decisivo. L’Inter è già nel centro della crisi, già ci sono delle discussioni su Simone Inzaghi. Sappiamo che Marcelo Brozovic mancherà per un mese (vedi articolo), l’Inter è in un momento delicato ma ha un’occasione: se batte la Roma la supera. Poi gioca in casa, quindi può permettersi meno un passo falso: sicuramente ha più da perdere, ma è una partita delicata per tutte e due».