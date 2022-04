De Grandis: «Inter e Milan, weekend decisivo. Inzaghi? Anche secondo…»

Stefano De Grandis, ospite negli studi di Sky Sport 24, si è concentrato sulla prossima giornata di campionato con Inter e Milan impegnate contro le romane. Poi una considerazione su Inzaghi

WEEKEND − De Grandis su Inter-Roma e Lazio-Milan: «Potrebbero essere sfide decisive. L’Inter sta tornando ai livelli di inizio stagione, il Milan sembra in difficoltà ma gli avversari sono difficili. Io vedo l’Inter favorita quindi per il Milan è meglio non perdere punti in questa giornata ai fini dello Scudetto».

PERCORSO − Sul lavoro di Inzaghi, così De Grandis: «In generale, è vero che il palmares conta per giudicare un allenatore anche se non è particolarmente giusto. Ci sono allenatori che raggiungono salvezze impossibili o fanno delle grandi stagioni, la bravura di un allenatore non si valuta solo sui successi conseguiti. Inzaghi ha fatto molto bene perché ha migliorato il gioco di Conte e la sua stagione sarà positiva anche se arriverà secondo su tutti i fronti».