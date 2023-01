De Grandis: «Inter migliore del Milan in un aspetto, ma non nel gioco!»

Stefano De Grandis dagli studi di Sky Sport ha espresso la sua opinione riguardo Milan-Inter di Supercoppa Italiana in programma oggi alle 20. Poi il giornalista ha parlato anche della condizione di Romelu Lukaku.

IL DERBY – Stefano De Grandis parla del derby di Milano in programma questa sera: «Inter ultimamente meglio del Milan nei risultati ma non nel gioco. La squadra nerazzurra però non è convincente ai massimi livelli. Questa Supercoppa italiana è un’arma a doppio taglio perché vero chi vince mette qualcosa in cascina, ma chi perde ha uno sconforto pazzesco perché il campionato è già andato. La Champions League non è un obiettivo e quindi rischi di rimanere a secco. L’Inter inoltre è ancora in Coppa Italia quindi il Milan no, che resta di rimanere a secco. Simone Inzaghi uomo da partita secca? Lui ci tiene a ribadire questa cosa, anche se ha perso anche un campionato. Prepara molto le partite sugli avversari e in effetti ha vinto diverse coppe anche con la Lazio».

SCELTE – Romelu Lukaku dovrebbe partire dalla panchina, questo il parere del giornalista: «Nel calcio contano le tradizioni e in cinque occasioni Lukaku ha sempre fatto gol. In questo momento però lui è appesantito e meno agile, giusto che parta fuori e qualora dovesse entrare, sarà importante dare il suo apporto a livello di lucidità al di là dal gol».