De Grandis: «Inter, ti manca l’uomo con più intensità! Lautaro Martinez…»

Dopo il paragone all’ora di pranzo (vedi articolo), Stefano De Grandis ha analizzato il match Inter-Liverpool. Sul tema intensità, individua nei nerazzurri la mancanza di un giocatore. Poi dice la sua su Lautaro Martinez

INTENSITÀ − De Grandis spiega come giocare contro i Reds di Klopp (vedi conferenza stampa): «Difetti Liverpool? Bisogna attaccare sugli esterni che stanno sempre molto alti, in difesa qualche falla c’è. L’Inter dovrà fare una partita sopra le righe, deve avere una mente libera perché dal punto di vista dell’intensità le inglesi sono più brave delle nostre. All’Inter però gli manca il giocatore con più intensità: Nicolò Barella. Però sono d’accordo con Simone Inzaghi quando dice che l’Inter se la può giocare perché c’è sempre l’episodio, la situazione che può cambiare la partita».

BAGARRE − Così De Grandis, sul duello in avanti tra Lautaro Martinez e Sanchez (clicca QUI per le ultime): «Se penso all’Inzaghi della Lazio ogni tanto qualche cambio sorprendente lo ha fatto anche se quando identifica la squadra titolare difficilmente cambia. Lautaro Martinez è istintivo, se sta bene ti fa la differenza, se non sta bene può essere un punto a sfavore. Alexis Sanchez non da punti di riferimento».