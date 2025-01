De Grandis: «Inter, mai privarsi di Frattesi. Bologna? Un vantaggio»

De Grandis ha parlato della situazione di Frattesi e di come l’Inter non debba privarsene. Poi qualche battuta sulla gara col Bologna.

MAI PRIVARSI – Stefano De Grandis, ospite negli studi di Sky Sport 24, ha consigliato l’Inter di non lasciare andare Davide Frattesi. Questo il suo pensiero: «Resta un turno pro-Inter perché le squadre giocano contro; quindi, l’Inter ha veramente una grande chance. Il discorso Frattesi è particolare: fossi l’Inter non mi priverei mai di una mezzala che fa gol. Perché quando entra fa un po’ il guastatore. Io lo farei entrare anche un po’ prima, però se veramente lo vuoi convincere a stare usa l’arma psicologica: fallo giocare un pochettino in più».

Il parere di De Grandis sulla partita di questa sera tra Inter e Bologna

LA PARTITA – Poi lo stesso De Grandis si è pronunciato anche sulla partita di questa sera, che vale il recupero della diciannovesima giornata di campionato: «Inter-Bologna, risultato scontato? No, il Bologna è una bella squadra. Ovviamente se dovessi scegliere un segno, mettere l’1, ma il Bologna rimane una squadra che gioca bene, attacca tanto. Avversario non facile. Ma dipende tanto dai nerazzurri, se recupera il miglior Lautaro Martinez e i migliori interpreti allora… Inoltre, ha una partita contro una squadra che non si chiude e questo è un grande vantaggio».