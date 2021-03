De Grandis: «Inter macchina perfetta. Il Milan non ha l’obiettivo scudetto»

Stefano De Grandis, giornalista e opinionista di “Sky Sport”, ha commentato gli sviluppi della lotta scudetto. Le prospettive dell’Inter, le speranze della Juventus e l’obiettivo (improvvisamente mutato) del Milan

BILANCIO – Fine settimana senza Inter, per motivi ormai arcinoti (vedi articolo). Ma la lotta scudetto non si ferma: Juventus e Milan avranno la possibilità di avvicinarsi ai nerazzurri, seppur in maniera provvisoria. Stefano De Grandis ha provato a fare un bilancio della lotta scudetto, negli studi di “Sky Sport 24”: «Per mettere davvero pressione all’Inter, la Juventus deve vincerle tutte. Anche perché i nerazzurri sono una macchina perfetta e ha grandissima serenità. Milan? Credo che la squadra adesso sia più concentrata sull’obiettivo Champions League. Inter e Juventus, invece, hanno puntato dall’inizio allo scudetto».