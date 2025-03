De Grandis: «L’Inter è una macchina perfetta! Con Gasperini strategia»

L’Inter è in lotta su tutti i fronti. Il mese di aprile sarà lo spartiacque della stagione. Per il giornalista Stefano De Grandis la squadra di Simone Inzaghi è una macchina perfetta. Poi analisi anche sulla vittoria contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

FORMA RITROVATA – L’Inter si appresta ad entrare nella fase calda della stagione. Aprile, mese chiave della stagione, si avvicina inesorabilmente. A Sky Sport, il giornalista Stefano De Grandis analizza lo stato di forma dei nerazzurri: «L’Inter al momento sta bene, ma è dovuta passare per un momento di fiacca e di difficoltà per via di alcuni giocatori come Mkhitaryan, Çalhanoglu e di Lautaro Martinez. Mi stupisce di più che alcuni non abbiano avuto cali di forma. Per esempio Bastoni e Dumfries sono sempre stati in forma. Sicuramente è stato bravo Inzaghi con le rotazioni e non è facile fare le rotazioni nelle due competizioni più importanti, Serie A e Champions League. Bisogna sottolineare anche che l’Inter sa palleggiare benissimo e poi il pressing lo alterna a seconda delle partite. La prima occasione dove Thuram prende il palo è un’azione classica dove metti sempre in difficoltà Gasperini».

L’Inter vince le partite in maniera strategica, De Grandis continua

STRATEGA – L’Inter nel recente passato ha sempre vinto contro l’Atalanta. Il giornalista continua la sua analisi sottolineando le costanti vittorie contro l’Atalanta negli ultimi anni: «L’Inter ne ha vinte 8 su 8 contro Gasperini. Nelle ultime 10 non ha mai perso. Quando i numeri sono così continui non può mai essere un caso. Per me le vince sempre in maniera strategica. Ha forza fisica e atletica è vero. Ma nella prima parte di gara i nerazzurri hanno aspettato e hanno fatto giocare i bergamaschi. Poi è uscita fuori con l’episodio su calcio d’angolo ed ha colpito. L’Inter sa essere tante cose. Ha molte armi da sfruttare. Le altre concorrenti sono perfettibili, hanno tutte, chi più chi meno dei punti deboli. La squadra di Inzaghi assomiglia molto ad una macchina perfetta».