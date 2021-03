De Grandis: «Inter macchina da guerra! Lukaku? Il più decisivo in Serie A»

Stefano De Grandis

Per Stefano De Grandis l’Inter sta trovando la sua dimensione, per poter continuare il percorso in testa alla Serie A. Il giornalista, nel corso di “23” su Sky Sport, ha anche elogiato Lukaku che ieri ha ricevuto il premio di MVP del campionato per quanto riguarda il mese di febbraio (vedi articolo).

INARRESTABILI? – Così Stefano De Grandis: «L’Inter mi sembra diventata una macchina da guerra. Nel senso: non vedo un settore del campo debole. La difesa è diventata impermeabile, non prende più gol, l’attacco ha quei due di cui parlano tutti e uno è il giocatore più decisivo del campionato, Romelu Lukaku. Il centrocampo è il più qualitativo di tutti, meglio anche della Juventus. L’Inter può vincere anche con Lautaro Martinez e Alexis Sanchez, ma è una squadra diversa. Qua non si tratta di fare un paragone fra la forza di Lukaku e quella di Cristiano Ronaldo: non è che sia più forte, tecnicamente Ronaldo è un Pallone d’Oro e Lukaku no. Ma Lukaku in questo momento, anche per la sua esuberanza fisica e il modo di giocare, cambia la squadra».

MARGINI – Per De Grandis è possibile ancora crescere: «Ci sono dei giocatori che possono anche fare meglio. Non ha punti deboli, ma magari Ivan Perisic la fase difensiva la fa un pochino peggio, o lo stesso Achraf Hakimi potrebbe essere meglio nella rifinitura. Lautaro Martinez in alcune partite non è funzionale: lui è un realizzatore. Può ancora migliorare, ma sfumature: ha una difesa fortissima, con Milan Skriniar che l’anno scorso aveva fatto fatica nella difesa a tre e ora no. Di testa le prendono tutte, sono veramente impermeabili. A me piace anche il centrocampo: Marcelo Brozovic non è Andrea Pirlo, ma è un regista di grande sostanza. E Fabio Capello ha detto che Barella è uno dei primi tre centrocampisti d’Europa. Christian Eriksen può ancora migliorare: il tipo di centrocampista che voleva Antonio Conte era uno alla Arturo Vidal, ma il Vidal vero. L’Inter non mi sembra abbia punti deboli».