De Grandis: “Inter, Lukaku prima scelta. Lautaro Martinez ora recupera”

De Grandis ha commentato la prossima giornata di Serie A negli studi di SkySport24, durante “Fantashow”. Il giornalista parla di diversi calciatori dell’Inter, commentando le possibili scelte di formazioni per il fantacalcio: Lukaku e Lautaro Martinez ok. Di seguito le sue dichiarazioni

TEMPO DI RISCATTO – Stefano De Grandis e le gerarchie per l’attacco: «Lautaro o Vlahovic? Lautaro Martinez deve recuperare e sicuramente non partirà dalla panchina, dato che già è rimasto inizialmente fuori nell’ultima contro il Verona. L’Inter inoltre giocherà contro il Torino, si può schierare. Rispetto a Vlahovic, è più cannoniere puro: garantisce qualche gol in più. Lukaku per me è una prima scelta: penso giochi contro il Torino e non sta facendo male. Tra i portieri, Handanovic è il migliore senza dubbio: gioca contro il Torino. Sta prendendo gol tutte le settimane, ma io punterei sullo sloveno».