De Grandis: «Inter? Inzaghi ha trovato la quadratura. A Bologna…»

Stefano De Grandis, intervenuto su Sky Sport, ha parlato dell’Inter, impegnata domani sul campo del Bologna. Il giornalista analizza il momento della squadra nerazzurra

QUADRATURA – Queste le parole di Stefano De Grandis: «L’Inter in questo momento è la squadra messa meglio sotto tutti i punti di vista. SImone Inzaghi ha trovato la quadratura del cerchio. A Bologna mancherà Dzeko ma Lautaro Martinez può fare benissimo la prima punta. I nerazzurri in questo momento giocano bene e fanno diversi gol a tutti. Può sfruttare, ancora una volta, gli scontri diretti degli avversari per rinsaldare il primo posto in classifica».