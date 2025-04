De Grandis: «L’Inter di Inzaghi la più bella degli ultimi vent’anni. L’unico rischio…»

Simone Inzaghi alza la voce contro la stampa dopo le critiche ricevute in seguito alle scelte del secondo tempo di Parma-Inter. Sulla gestione del tecnico nerazzurro si pronuncia il giornalista Stefano De Grandis.

METODO SCIENTIFICO – Stefano De Grandis, ospite dello studio di Sky Sport, dichiara: «Il fatto che Simone Inzaghi abbia voluto puntualizzare che quelli effettuati in Parma-Inter erano cambi forzati mette in evidenza il fatto che lui si sia reso conto che non hanno funzionato. Il dubbio è che il suo sia un modo di lavorare scientifico. Mentre sceglie una formazione pensa già alla partita successiva e ci può stare».

La gestione di Inzaghi e le polemiche dopo Parma-Inter: l’opinione del giornalista De Grandis

– Stefano De Grandis contestualizza e spiega il modus operandi di Inzaghi, sul quale dichiara: «Io dico che è un tipo di logica di questo genere porta l’Inter ad essere protagonista in tre competizioni. Può danneggiare nel dettaglio, nel momento, nel contesto. Quando si deve gestire la palla il regista non lo tolgo mai. Esistono degli allenatore che sono bravissimi nella lettura puntuale della partita, come Allegri, Capello e Ranieri. Ce ne sono altri che preferiscono fare una gestione che valuti anche il chilometraggio dei giocatori, le energie spese, la cautela degli infortuni. Se guardiamo agli ultimi vent’anni dell’Inter, quella di Inzaghi è la squadra che gioca meglio. Anche meglio dell’Inter di Mourinho». Questa, dunque, l’opinione del giornalista dopo aver ascoltato le parole del tecnico nerazzurro alla vigilia della sfida di Champions League contro il Bayern Monaco.