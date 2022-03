De Grandis: «Inter involuta, va rivalutata. Perché non c’è vice-Brozovic?»

L’Inter ha pareggiato 1-1 ieri contro la Fiorentina e vede il Milan capolista allontanarsi sempre di più. I nerazzurri ora vanno in pausa viste le due settimane di sosta e poi al rientro c’è la Juventus. Ecco il pensiero di Stefano De Grandis a Sky Sport.

CORSA – L’Inter perde altri punti rispetto a Napoli e Milan. L’1-1 con la Fiorentina non basta e i nerazzurri ora si ritrovano a -6 dal Milan capolista. Ecco il pensiero di Stefano De Grandis a Sky Sport nel pre-partita di Venezia-Sampdoria. «Dal punto di vista psicologico sta meglio il Milan. Anche se fatica riesce a trovare le giocate giuste. Il Napoli risponde con Osimhen: ha una voglia di far gol incredibile. La chiede sempre. Non è un calcio pulitissimo ma ha grinta e cattiveria per vincere lo scudetto. Purtroppo, lo dico per i tifosi dell’Inter, c’è da rivalutarla. E’ una squadra talmente involuta che è lontanissima da quella che ha dominato per buona parte campionato. Una squadra che lotta su tutti i campi non può non avere un regista di riserva a Brozovic. La Juventus? Sono pessimista nella corsa scudetto. Se batte l’Inter non è che vince lo scudetto, al massimo toglie all’Inter la possibilità di vincere lo scudetto».