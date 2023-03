De Grandis: «Inter incapace di riprendere partite. Per Inzaghi ora la svolta»

Stefano De Grandis analizza su Sky Sport i problemi più importanti dell’Inter in questa stagione. I risultati non convincono, l’assenza di un giocatore chiave pesa però ai fini del gioco di Simone Inzaghi.

MOMENTO DECISIVO – I prossimi impegni possono essere decisivi per il futuro di Simone Inzaghi. Stefano De Grandis ha parlato dell’Inter in questo modo su Sky Sport: «Lautaro Martinez ha chiamato in causa sia Inzaghi che la squadra. L’attaccante ha messo in evidenza l’incapacità di riprendere le partite che vanno male. Per Inzaghi è un momento di svolta, non può continuare in questi alti e bassi. È vero, l’Inter è andata bene nelle partite secche, nelle finali e nelle sfide decisive, però non può alla minima crisi perdere i fili del match. L’assenza di Brozovic, colui che per anni ha dettato i tempi, ha tolto un po’ la capacità di gestione all’interno della stessa partita. L’Inter deve ritrovare gli uomini che danno il ritmo, il tempo e che congelano il tempo con il fraseggio quando gli altri devono rimontare».