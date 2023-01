De Grandis: «Inter incapace di gestire le partite, si squaglia! Il motivo»

De Grandis critica l’Inter di Inzaghi per il rendimento altalenante visto in questa stagione e, in maniera ulteriore, alla ripresa di gennaio. Ospite di Sky Sport 24, il giornalista trova una motivazione in tal senso.

LE PECCHE – Così Stefano De Grandis sull’Inter: «Mancano tante cose. La prima è nei numeri: prende troppi gol. Per avere una difesa come quella dell’Inter devi scendere all’undicesimo posto, quella della Fiorentina. Ossia: tutte le squadre vicine in classifica ne hanno subiti di meno. La seconda è la difficoltà, quasi incapacità, di gestire la partita: appena qualcosa va male l’Inter si squaglia e finisce per perdere la testa. Non c’è una gestione molto lucida dei cambi, poi qualche giocatore è in difficoltà. Marcelo Brozovic è quello che dà i tempi alla squadra, è un’assenza pesante nonostante Hakan Calhanoglu. Non è un atto d’accusa nei suoi confronti, sono caratteristiche. Poi Milan Skriniar non ha fatto bene, Stefan de Vrij ha avuto difficoltà perdendo il posto con Francesco Acerbi. L’Inter ha quasi sempre subito gol, una squadra che perde sei volte nelle prime diciannove non sembra far parte del gotha del calcio. Di solito vinci lo scudetto se perdi una-due partite. Il motivo del rendimento discontinuo? Molto è psicologico, perché l’Inter è davanti alle altre come forza della rosa».