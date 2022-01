De Grandis: «Inter inaffrontabile. Sanchez da titolare non delude»

Stefano De Grandis, giornalista di Sky Sport, ha analizzato Bologna-Inter di domani sottolineando tutta la forza dei nerazzurri. Un commento poi anche su Alexis Sanchez e sulla sua partenza da titolare.

INAFFRONTABILI – Stefano De Grandis ha analizzato in questo modo la gara di domani: «Il Bologna alterna ottime partite ad altrettanto meno buone. L’Inter però è una squadra difficilissima da affrontare. In questo momento il centrocampo va a mille, Dumfries è in formissima e l’attacco segna a valanga. Sanchez è un giocatore che quando parte da titolare non delude mai, non è da escludere che domani possa anche andare in rete».