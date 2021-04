De Grandis: «Inter, il Napoli in casa fa paura! Ma Conte non molla mai»

Stefano De Grandis, opinionista di “Sky Sport”, ha presentato la gara di domani sera, Napoli-Inter, analizzando il rendimento dei nerazzurri di Antonio Conte (QUI la probabile)

BIG MATCH – È partito il conto alla rovescia per Napoli-Inter, match cruciale del cammino dei nerazzurri verso lo scudetto. Secondo Stefano De Grandis, non sarà una gara semplice per Antonio Conte e i suoi: «Non ho mai visto Conte mollare, neppure dopo aver sfondato i 100 punti sulla panchina della Juventus. Domani però non sarà facile, perché il Napoli ha vinto le ultime sei partite in casa. Ma non sarà una partita difficile perché l’Inter mostrerà una grinta diversa. Non perché c’è un calcolo in ballo: siamo abbastanza certi che alla fine vincerà lo scudetto. Di certo, Conte è un vincente perché sta sempre attaccato alla partita. Radja Nainggolan? L’anno scorso fece molto bene a Cagliari perché la prese come una rivincita. Voleva dimostrare di essere ancora un fuoriclasse. Stavolta psicologicamente forse si è adeguato e non sta rendendo al meglio».