Stefano De Grandis, giornalista di “Sky Sport”, ha commentato l’epilogo di stagione dell’Inter di Antonio Conte, focalizzandosi anche sul futuro del club nerazzurro

PROSSIME MOSSE – L’Inter ha mandato in archivio la stagione 2020/21 con una larga vittoria contro l’Udinese. Conte ha tratto indicazioni utili anche da queste ultime partite, secondo Stefano De Grandis: «Perché l’Inter ha continuato a vincere queste ultime partite? Aveva anche lo stimolo della festa con i tifosi. Una cosa interessante è che la squadra ha riscoperto dei titolari che non ha avuto tutto l’anno, come Vecino ad esempio. Futuro di Conte? È un allenatore ambizioso, vedremo se l’Inter sarà in grado di garantirgli di cavalcare onda della sua ambizione. Lautaro Martinez? È diventato un attaccante internazionale anche grazie a Romelu Lukaku».