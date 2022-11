De Grandis: «Inter, diversi problemi! Ecco perché tanti gol subiti»

L’Inter è oggetto di analisi negli studi di Sky Sport. Stefano De Grandis, giornalista ed opinionista sportivo, ha parlato così dei problemi della squadra nerazzurra e della mancanza di equilibrio sottolineata da uno specifico dato.

PROBLEMI DIFENSIVI – L’Inter continua a soffrire enormemente i problemi difensivi già riscontrati nelle partite di inizio stagione. Nonostante il quinto posto conquistato in questo turno infrasettimanale, la squadra di Inzaghi non convince tutti. Stefano De Grandis, giornalista ed opinionista sportivo per Sky, ha parlato così della situazione: «L’Inter è forte, è completa ma non bisogna mettere in discussione che si trovi in difficoltà. Le cinque sconfitte negli scontri diretti e i venti gol subiti non sono dati positivi. I giocatori sono forti: Calhanoglu, Barella, Lautaro e Dzeko sono giocatori internazionali. Il problema è che mancano equilibri se si prendono tanti gol. L’Inter si perde nelle difficoltà, i numeri non sono una casualità. La squadra nerazzurra non fa mai un clean sheet».