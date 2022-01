De Grandis: «Inter, con Gosens rosa completa. Dumfries? Cosa mangia!»

Stefano De Grandis, ospite negli studi di Sky Sport 24 durante l’edizione de ‘Il calcio è servito‘, ritiene l’eventuale acquisto di Gosens fondamentale per completare la rosa Inter. Il giornalista stravede per Dumfries

MERCATO − De Grandis sull’eventuale arrivo di Gosens: «L’Inter sta cercando un attaccante alternativo e un terzino sinistro. Gosens è un’ala, se hai come titolare Perisic, sei a posto. Dimarco lo utilizzi come terzo a sinistra. Diventerebbe una squadra completa. Perisic? Lo perderebbero se non gli rinnovano il contratto, io lo terrei. Può giocare anche come seconda punta».

DUMFRIES − Le parole di De Grandis sull’olandese: «Dumfries va con la potenza, non ha la tecnica di Hakimi, ma è più forte dal punto di vista fisico. Non so cosa si mangia. Lui a 18 dalla fine fa lo strappo definitivo, si sentono i cingoli sul campo di San Siro e mette l’assist definitivo. Io faccio fatica a pensare come l’Inter possa perdere questo scudetto, è più forte di tutte».