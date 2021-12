De Grandis: «Inter, gap con Liverpool ma ottimismo. Insigne dove?»

Stefano De Grandis è intervenuto negli studi di Sky Sport per parlare di Inter, di Champions League e di mercato. L’opinionista si è concentrato specialmente sul possibile arrivo di Lorenzo Insigne e sulla sfida contro il Liverpool.

DILEMMA – Così Stefano De Grandis sul possibile arrivo a zero di Lorenzo Insigne all’Inter: «In un 3-5-2 dove lo metti? Può fare la seconda punta, ma le cose migliori in carriera le ha fatte vedere sulla sinistra. Non andrebbe a fare il titolare fisso, come collocazione tecnico-tattica non lo vedo bene».

OTTAVI DI FINALE – De Grandis ha poi parlato della sfida valevole per gli ottavi di finale di Champions League: «Il gap fra Inter e Liverpool è alto, non puoi non pensare agli inglesi favoriti. Conservo però un po’ di ottimismo perché i nerazzurri stanno giocando bene e non dipendono da un solo giocatore. C’è Brozovic che è un regista moderno, Calhanoglu che è fondamentale anche sui calci piazzati, oltre a Barella che è un giocatore di caratura internazionale».