De Grandis: «Inter, sì alla turnazione ragionata! Macchina perfetta»

De Grandis promuove il turnover di Simone Inzaghi nell’ultima partita tra Inter e Cagliari, ma allo stesso tempo si focalizza sul gioco dei nerazzurri. Questa la sua analisi.

TURNAZIONE RAGIONATA – Ospite negli studi di Sky Sport 24, Stefano De Grandis ha parlato della gestione di Simone Inzaghi. Il collega elogia il turnover adoperato dall’allenatore nell’ultima partita contro il Cagliari: «Questa volta la gestione di Inzaghi credo sia stata perfetta. Io non sono contro la turnazione, ma deve essere ragionata. Con una rosa forte puoi alternare e mettere 3 giocatori diversi per volta, non mi piace quando parte con la formazione migliore e poi a scadenza esistono i cambi e dopo i cambi l’Inter peggiora. Arnautovic si sta scoprendo uomo in più. Quando esce Lautaro Martinez, al posto suo entra Thuram e rimane un’ossatura dell’Inter che funziona».

MACCHINA PERFETTA – Allo stesso tempo, De Grandis si è focalizzato sul match contro il Bayern Monaco (clicca QUI per le ultime di formazione). Ecco il suo pensiero sul gioco dei nerazzurri: «In attesa tra il Napoli, questa sera, e la partita col Bayern Monaco. All’andata l’Inter ha giocato molto bene perché i nerazzurri sono in grado di portare la squadra avversaria dove vogliono. È una macchina perfetta».