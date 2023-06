De Grandis: «Inter, prendi Frattesi anche senza Brozovic! Correa alla fine»

De Grandis apprezza Brozovic, ma non è contrario a una sua cessione per portare Frattesi all’Inter. Ospite a Sky Sport 24, il giornalista ha dato in uscita Correa dopo due anni molto negativi.

SI CAMBIA – Stefano De Grandis guarda le novità di mercato in casa Inter, partendo dall’attacco: «Edin Dzeko è stato una garanzia, Romelu Lukaku nella seconda parte ha fatto vedere cose buone mentre per Joaquin Correa credo si sia arrivati alla fine. Marcelo Brozovic può ancora fare la differenza in Italia come regista, ma se hai bisogno di liquidi c’è Davide Frattesi da prendere: è una delle poche mezzali con inserimento. Io, fossi l’Inter ma anche la Juventus o il Milan, andrei a prendere Frattesi».