De Grandis: «Inter forte! Leao? Non so se recupererà in tempo»

Il giornalista Stefano De Grandis, a Sky Sport, ha parlato dell’Inter e del momento che la squadra di Simone Inzaghi sta vivendo. In vista anche dell’importante Derby contro il Milan per la Champions League. Le sue parole.

SQUADRA FORTE − Stefano De Grandis, a Sky Sport nel corso del programma “Il Calcio è Servito”, ha parlato del momento dell’Inter e dell’impegno, per la squadra di Simone Inzaghi, di Champions League contro il Milan: «La giornata di ieri ha cambiato un po’ la classifica nella zona per la Champions League: le vittorie e le sconfitte hanno creato un piccolo divario. L’Inter ha messo sotto la Roma, con questo risultato è arrivata la quarta vittoria di fila. L’Inter è una squadra forte. Ha ritrovato Lautaro Martinez e Romelu Lukaku: la Lu-La è tornata a funzionare. Anche Edin Dzeko sta bene. Lukaku va considerato, se fossi Simone Inzaghi ci penserei tanto. Partirei con Lautaro Martinez titolare e poi bisogna ponderare la scelta tra Dzeko e Lukaku. In linea di massima Lukaku ha più bisogno di giocare dall’inizio. L’Inter credo sia la più in forma. Milan in Champions League? Se non ci sarà Leao, per cui non sono sicuro possa esserci anche per il ritorno, io credo che Pioli si affiderà a Saelemaekers (vedi articolo). L’Inter può approfittare del fatto che Pioli non abbia Leao, che è un po’ il contrappasso per aver affrontato un Napoli senza Victor Osimhen ai quarti di finale. Anche se Pioli nei momenti di difficoltà ha sempre trovato una soluzione».