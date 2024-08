De Grandis: «Inter forte e completa! Lautaro Martinez ultimo step»

De Grandis analizza la situazione in Serie A parlando in particolare dell’Inter Campione d’Italia. Il giornalista ne ha parlato dagli studi di Sky Sport.

COMPLETI – Stefano De Grandis ha espresso la sua opinione riguardo i nerazzurri, in vista della nuova stagione: «Secondo me l’Inter è una squadra completa! Un difensore in più può essere utile per avere la possibilità di cambiare sempre i laterali. È la squadra più forte del nostro campionato anche perché è rimasta la stessa. Le altre squadre stanno lavorando sul mercato, ma per esempio per la Juventus sarà interessante capire se arriveranno Nico Gonzalez e Koopmeiners, però sono in ritardo. La squadra però gioca bene a calcio, l’allenatore è sempre lo stesso quindi io non vedo punti interrogativi all’Inter».

Lautaro Martinez trascinatore dell’Inter, cosa fare per migliorare

RICONFERMA – Poi il giornalista si sofferma a parlare dell’attaccante e bomber della squadra: «Esistono delle stagioni dove tutto va bene. Per Lautaro Martinez serve più continuità. La scorsa stagione si è dimostrato l’attaccante più forte del campionato, però faceva delle fasi dove segnava tutte le settimane e delle fasi dove si fermava. Per una squadra la cosa più importante è essere più costanti».