De Grandis: «Inter, fiducia ritrovata a Torino con un rigore contemporaneo»

L’Inter tra pochissimo scende in campo a San Siro contro la Roma nell’attesissima sfida della trentaquattresima giornata di Serie A (vedi formazioni ufficiali). Stefano De Grandis – ospite negli studi de La Casa Dello Sport, trasmissione in onda su Sky Sport -, dice la sua sulla rinascita degli uomini di Inzaghi

RINASCITA – L’Inter di Simone Inzaghi prima della sfida sul campo della Juventus sembrava spacciata in ottica scudetto, poi la svolta. Ecco cosa ne pensa Stefano De Grandis: «A Torino è arrivato il punto di svolta per l’Inter. La differenza non è nel saper giocare, loro si sono ritrovati nel dover rivincere un campionato che avevano già vinto. In Champions League invece no perché dovevano cercare di battere un avversario quasi imbattibile come il Liverpool. Hanno ritrovato fiducia sul campo della Juventus con un rigore di quelli contemporanei proprio come all’andata ne avevano subito uno altrettanto contemporaneo».