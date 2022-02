De Grandis: «Inter favorita con il Sassuolo! Ecco chi potrebbe fare bene»

Stefano De Grandis dagli studi di Sky Sport 24 ha analizzato la ventiseiesima giornata di Serie A, dicendo la sua, ovviamente, anche su Inter-Sassuolo.

FAVORITI – De Grandis esprime la sua opinione riguardo chi, secondo lui, potrebbe fare bene in Inter-Sassuolo: «Questa potrebbe essere la partita di Nicolò Barella, in modo da scaricare tutte le energie che ha. Un altro che potrebbe fare bene è forse Darmian qualora dovesse giocare al posto di Dumfries. All’Inter può segnare chiunque, mi viene in mente anche Calhanoglu. Nel Sassuolo potrebbero fare molto bene Scamacca e Raspadori, ma l’Inter resta la favorita».