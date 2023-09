De Grandis: «All’Inter è mancato Thuram. Male i titolari, Barella»

L’Inter si ferma per la prima volta in stagione contro la Real Sociedad. Stefano De Grandis boccia qualcuno, ma non per il turnover di Simone Inzaghi.

UN UOMO – De Grandis parla della partita europea sul suo profilo Facebook: «Nell’Inter c’è un giocatore che appena può la butta dentro. Lautaro Martinez è una cambiale, se c’è una palla davanti alla porta la butta dentro. Non ha giocato però così bene. L’Inter è stata dominata, si è parlato di turnover fastidioso e decisivo. Mi sembra così troppo semplice, hanno giocato male anche i titolarissimi come Barella, Mkhitaryan, Bastoni. Alcuni di quelli che hanno preso il posto come de Vrij, Carlos Augusto hanno fatto bene. La verità è che all’Inter è mancato Thuram, quando entra rimette le cose bene. Il francese deve essere sempre in campo, ha fisicità, tecnica e velocità giusta»