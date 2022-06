De Grandis: «Inter, o Dybala o Lukaku. Inzaghi contento in un caso»

Stefano De Grandis, giornalista di Sky Sport, ha analizzato il mercato dell’Inter e nel dettaglio gli obiettivi per l’attacco: Romelu Lukaku e Paulo Dybala.

ALTERNATIVE – Stefano De Grandis ha parlato così della scelta per l’Inter tra Paulo Dybala e Romelu Lukaku: «Penso che arriverà o l’uno o l’altro, a meno che arrivi un’offerta per Correa. Appesantirebbe tanto il monte ingaggio l’arrivo di entrambi. Se l’Inter arriverà a Lukaku, mollerà Dybala. Simone Inzaghi sarebbe soddisfatto anche arrivasse il belga, perché quest’anno con lui probabilmente i nerazzurri avrebbero finito il campionato diversamente. Arriva da una stagione poco brillante, ma non è un allenatore valido per tutti i sistemi di gioco. Per come gioca l’Inter però va benissimo»

OBIETTIVO – Stefano De Grandis ha analizzato poi nel dettaglio il possibile approdo di Paulo Dybala all’Inter: «Lo vedrei fra le linee, è un giocatore che fa bene se parte da lontano e darebbe all’Inter qualcosa in più, ovvero i calci di punizione. Non credo sia però facile da inserire perché non va bene per tutti gli schemi. Ha bisogno uno stile di gioco che sia su misura per lui».