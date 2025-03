De Grandis: «Inter, Dumfries a sinistra uno spreco! Farei questo»

De Grandis ha detto la sua sull’ipotetico spostamento di Denzel Dumfries a sinistra per Feyenoord-Inter. Il giornalista poi si è anche esposto sulla questione campionato con il Napoli favorito.

SPRECO – Stefano De Grandis, ospite negli studi di Sky Sport 24, ha parlato delle varie defezioni in casa Inter. L’ultima e forse la più grave in termini di importanza, quella di Federico Dimarco. Con l’esterno mancino ai box, i nerazzurri saranno in piena emergenza a Rotterdam contro il Feyenoord. Il pensiero di De Grandis che boccia l’ipotetico spostamento a sinistra di Denzel Dumfries. Al contempo dà il Napoli per favorito in campionato, visto il calendario: «All’Inter gli manca un sinistro per fare una formazione di livello, Inzaghi si deve inventare qualcosa. Giocare con Dumfries a sinistra è uno spreco, metterei magari un sinistro bloccato come Bastoni. L’emergenza nerazzurra fa sì che l’Inter non sia la favorita, perché il Napoli ha superato o sta superando la questione infortuni. L’Inter ha anche due derby di Coppa Italia e se va avanti in Champions League avrà anche le partite in Champions. Il Napoli da aprile affronterà tutte le squadre dal nono posto in giù e questo può far pendere l’ago della bilancia dalla parte del Napoli, se rimangono attaccati».