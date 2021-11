De Grandis: «Inter, dopo lo scudetto serve passo in più! Con lo Sheriff…»

L’Inter stasera sfida lo Sheriff in Moldavia nella quarta giornata della fase a gironi di Champions League (QUI le ultime sui nerazzurri). Stefano De Grandis, ospite negli studi di Sky Sport 24, parla delle chance qualificazione dei nerazzurri e degli equilibri tra campionato ed Europa

EQUILIBRI – L’Inter vincendo contro lo Sheriff metterebbe un buon tassello verso la qualificazione agli ottavi di Champions League. Secondo Stefano De Grandis, si tratta di un passo che i nerazzurri sono tenuti a fare: «Certo, ti aspetti sempre una crescita. Tra l’altro l’Inter la scorsa stagione ha vinto lo scudetto, quindi ora dovrà fare un passo in avanti. Siccome c’è Simone Inzaghi, che darebbe praticamente una parte del suo stipendio per passare il turno, sicuramente vorrà fare un passo in più. Secondo me l’Inter ha buone possibilità, la squadra è forte e può vincere anche in casa dello Sheriff. Poi è chiaro che sugli equilibri che si instaurano tra campionato e Champions League si sviluppa tutta la stagione. L’Inter l’anno scorso uscendo dalla Champions ha avuto tutto il tempo per preparare la strategia scudetto».