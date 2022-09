De Grandis: «Inter, difesa da fondo classifica! Skriniar e Bastoni in ombra»

Stefano De Grandis, intervenuto in studio a Sky Sport 24, parla dell’Inter e dei problemi difensivi della squadra nerazzurra. Il giornalista spiega i problemi della retroguardia interista e parla in particolare di Skriniar e Bastoni, giocatori in evidente difficoltà.

PROBLEMI DIFENSIVI – Come riportano i dati, la difesa è l’aspetto che più preoccupa dell’Inter di Simone Inzaghi. Il reparto difensivo è in difficoltà, e il momento è testimoniato dagli 11 gol subiti nelle prime 7 giornate di campionato. Stefano De Grandis commenta così la situazione: «L’Inter ha preso 11 gol. Per trovare squadre che han preso così tanti gol bisogna andare in fondo alla classifica. Prima del match dell’Udinese li aveva presi tutti su azione, ora due su calcio piazzato. Qualcosa non funziona sulla distanza tra reparti e sulla organizzazione difensiva. Poi ci sono alcuni giocatori in ombra: Skriniar sembra il parente povero dell’anno scorso. Bastoni è in difficoltà, forse anche per la continua alternanza con Dimarco. Ci sono problemi difensivi evidenti».