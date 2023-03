De Grandis: «Inter deve dimostrare di esserci in campionato»

Tra poche ore inizierà il match tra Inter e Juventus, Stefano De Grandis ha riferito su Sky Sport di aspettarsi qualcosa in più dai nerazzurri in campionato.

ASPETTATIVE – L’Inter ha fatto sicuramente bene in Champions League, meno in campionato. Stefano De Grandis ha parlato così dei nerazzurri: «Questa è una partita da guardare assolutamente. La Juventus ha avuto ultimamente una netta crescita, mentre l’Inter deve dimostrare di esserci anche in campionato. È seconda, ha recuperato la posizione ma come abbiamo sempre detto la lotta per la Champions League non lascia sicuro nessuno. Sarà divertente aldilà della rivalità, anche tecnicamente oggi ci sono scontri importanti».