De Grandis: «L’Inter deve dare di più! Rosa superiore alle rivali»

Alla vigilia di Inter-Juventus, che si giocherà domani sera a San Siro, ha parlato il giornalista Stefano De Grandis. Le sue parole sull’Inter di Simone Inzaghi e della loro stagione altalenante di questa squadra.

DARE DI PIÙ − Stefano De Grandis, a Sky Sport nel corso del programma “La Casa dello Sport”, ha parlato dell’Inter e della posizione di Simone Inzaghi alla vigilia del big match contro la Juventus. Le sue parole: «Per Simone Inzaghi sarebbero aumentate le polemiche se avesse fallito l’accesso ai quarti di finale di Champions League. Quindi per lui e per l’Inter i quarti raggiunti permettono di andare avanti con i risultati in coppa. Bisogna però dare di più in campionato, dove è in dubbio per la qualificazione tra le prime quattro. E l’Inter non può permetterselo perché ha una rosa superiore alle altre in quella zona di classifica lì».