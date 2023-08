De Grandis: «Inter davanti al Napoli. Arnautovic somiglia a Dzeko!»

De Grandis mette l’Inter davanti al Napoli nella griglia di partenza del campionato. Poi si esprime su Arnautovic e la somiglianza con Dzeko

DAVANTI − Ospite negli studi di Sky Sport 24, Stefano De Grandis si esprime sull’inizio del campionato: «Griglia? Metto Napoli e Inter davanti, forse il Napoli non in pole. Non perché l’Inter sia più forte, ma perché adesso giocheranno contro di te con una certa attenzione. Metto l’Inter sperando per loro che la soluzione in avanti sia quella migliore possibile. Lautaro Martinez la vera certezza, Arnautovic se sta bene può fare bene. L’austriaco è quello che somiglia di più a Dzeko, non è un cannoniere che fa tantissimi gol, ma segna quanto Dzeko degli ultimi anni. Può godere di luca propria. Inter-Monza? Il Monza ha fatto benissimo l’anno scorso, ma adesso Carlos Augusto gioca dall’altra parte. A Sommer bisogna dare un pochino di tempo, vero che cambiare ogni anno il numero uno può portare instabilità. Ma l’Inter ha la migliore mezzala di inserimento, che è Frattesi».