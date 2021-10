De Grandis: «Inter cura poco la gestione del pallone! I cambi a tavolino…»

L’Inter, che sfiderà lo Sheriff in Champions League (QUI le dichiarazioni di Inzaghi in conferenza stampa) in campionato ha perso malamente con la Lazio dopo aver giocato oltre sessanta minuti di buon calcio. Stefano De Grandis, ai microfoni di Sky Sport, critica i cambi del tecnico nerazzurro

CAMBI E POCA GESTIONE – L’Inter in Champions League sfida lo Sheriff dopo aver perso in campionato con la Lazio. Stefano De Grandis parla proprio della sconfitta contro i biancocelesti: «La partita con la Lazio? Innanzitutto l’Inter va in vantaggio e si fa recuperare. Secondo me dipende dal tipo di squadra che è l’Inter, la gestione del pallone la cura poco. Gioca alla sua maniera ma non cura la gestione. In secondo luogo i cambi dettati dalle ammonizioni hanno indebolito la squadra perché Ivan Perisic era stato il migliore in campo ed è uscito e Federico Dimarco stava facendo bene a centrocampo e si è spostato in difesa. Secondo me i cambi a tavolino non sempre vanno bene. L’Inter deve trovare continuità, non penso ci sia necessità di cambiare né sistema di gioco né approccio alla partita».