De Grandis: “Inter, continuano errori individuali. Troppi gol subiti”

Stefano De Grandis

Stefano De Grandis, opinionista di “Sky Sport”, ha commentato la rotonda vittoria dell’Inter contro il Bologna, soffermandosi sulla prestazione di alcuni singoli

IN CRESCITA – L’Inter ha superato il Bologna grazie all’ennesima rete di Romelu Lukaku e ad una doppietta di Achraf Hakimi. Secondo l’opinionista di “Sky Sport”, il belga è “molto più decisivo di Alexis Sanchez e Lautaro Martinez. Lautaro non è un supercannoniere ed è meno uomo squadra di Lukaku. Allargando il discorso, credo che solo Cristiano Ronaldo e Zlatan Ibrahimovic siano come lui. Troppi gol subiti dall’Inter? Mi sono sempre chiesto come possa essere possibile con questo portiere e questi difensori. La partita di oggi, in tal senso, mi è sembrata un po’ controtendenza, anche perché non ricordo parate di Handanovic. Ma quasi sempre l’Inter subisce azioni pericolose. Anche se Antonio Conte ci ha lavorato ultimamente, ci sono stati errori individuali. Mi è comunque sembrata un’inter abbastanza concentrata che non ha rischiato più di tanto.»