De Grandis: “Inter, Conte sottolinea una differenza importante. Sanchez…”

Stefano De Grandis, giornalista di “Sky Sport”, ha analizzato il successo dell’Inter guidata da Antonio Conte contro il Torino. I nerazzurri dopo il doppio svantaggio hanno vinto per 4 a 2.

ANALISI – Stefano De Grandis ha parlato così: «Conte dice se che vogliamo essere grandi dobbiamo rimboccarci le maniche e non sperare sempre di rimontare. C’è differenza la tra mancanza furore nella prima parte e quando visto invece nella seconda parte di partita. Per me ha ragione. Lo ha detto lo stesso tecnico dell’Inter (QUI le sue parole). L’Inter ha subito nel primo tempo. Sanchez non c’era, poi all’improvviso si è svegliato ed è diventato meraviglioso».