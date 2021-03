De Grandis: Â«Inter nella sua condizione migliore. Juventus? Filotto difficileÂ»

De Grandis: «Inter nella sua condizione migliore. Juventus? Filotto difficile»

Condividi questo articolo

Stefano De Grandis

Stefano De Grandis, opinionista di “Sky Sport”, ha parlato della situazione attuale in casa Inter e delle possibilità della Juventus di insidiare i nerazzurri per la corsa allo Scudetto.

MIGLIOR CONDIZIONE – Stefano De Grandis ha analizzato la situazione attuale in casa Inter, paragonando le prestazioni dei nerazzurri con quelle della Juventus, specialmente in ottica Scudetto. Queste le sue parole negli studi di “Sky Sport”: «L’Inter è nella condizione migliore dall’inizio del campionato. La difesa ha preso due gol contro il Crotone ininfluenti, poi dalla partita contro Lazio non ha più preso gol. È una squadra salda con Lukaku che ha fatto 18 gol e 5 assist. Senza contare le prestazioni di Eriksen e Perisic. Mi sembra difficile che possano perdere tanti punti. La Juventus dovrebbe fare un filotto che in questo momento, a pronostico, pare difficile immaginarlo».