De Grandis: “Inter con qualitÃ , manca l’imprevedibilitÃ  del genio”

De Grandis: “Inter con qualità, manca l’imprevedibilità del genio”

Stefano De Grandis

Stefano De Grandis, ospite negli studi di “Sky Sport”, ha fatto un bilancio del 2020 dell’Inter sottolineando una cosa che manca alla squadra di Antonio Conte

MANCA IL GENIO – De Grandis sottolinea che alla squadra nerazzurra manchi un pizzico di genialità: «Secondo me per quello che ha fatto vedere nel 2020 l’Inter è stata più affidabile. Ha una quota di affidabilità perché è una squadra di qualità con giocatori di qualità. Manca l’imprevedibilità del genio, ci vorrebbe un giocatore che fa la differenza. Nelle ultime partite si è rivisto Sensi, ma il discorso è cercare qualcosa che spezzi il ritmo. A volte l’Inter gioca male, ma vince con la qualità dei giocatori non con la follia di un singolo».