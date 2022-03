De Grandis: «Inter, come fa Inzaghi a rinunciare a tre? Ma tolte energie»

De Grandis è dubbioso sull’Inter in relazione alla stanchezza di alcuni suoi elementi imprescindibili. Il giornalista, ospite di Sky Sport 24, si interroga su cosa deve fare Inzaghi.

INSOSTITUIBILI – Stefano De Grandis analizza il minutaggio dell’Inter: «Simone Inzaghi come fa a rinunciare a Milan Skriniar, Marcelo Brozovic e Nicolò Barella? Tutti e tre hanno un gran peso specifico nel loro ruolo. Questa spremitura però toglie energie: Barella, prima di rinascere con la Salernitana che però prende gol da tutti, sembrava un altro giocatore. Evidentemente la stanchezza si fa sentire, magari meno nei difensori ma il centrocampista che deve inventarsi la giocata e sprintare alla lunga si affatica. Per questo dico che, per vincere lo scudetto, devi avere ricambi adeguati: l’Inter non ha l’alternativa al regista. Se non c’è Brozovic prima c’era Stefano Sensi, che si poteva adattare, adesso non c’è nessuno e fai fatica. Anche Matias Vecino, utilizzato come vice-Brozovic, ha fatto fatica».

ERRORE DI MERCATO? – De Grandis valuta anche un altro aspetto: «In questo momento le società, per il clima di crisi successivo alla pandemia, quando possono liberarsi di uno stipendio lo fanno. Siccome Sensi giocava poco hanno pensato di potersene liberare, ma le squadre che fanno più di una competizione devono avere un’alternativa. Soprattutto in un ruolo fondamentale come quello del playmaker. Mi sorprende Inzaghi, che con la Lazio faceva un gioco speculativo fra le linee. Evidentemente con l’Inter fa un gioco più palleggiato rispetto alla Lazio. Abbiamo visto tutti l’Inter dominare col Milan: fino al 70′ erano due squadre di categorie diverse. Pensavamo che l’Inter avrebbe vinto il campionato, con applausi al Milan arrivato secondo. Da quel momento l’Inter è calata, è chiaro che c’è un danno psicologico per aver perso la partita ma anche tanti giocatori hanno avuto un calo di rendimento che dipende dalle tossine nei muscoli».