De Grandis: «Inter, che botta il derby in campionato! Resta la favorita»

Stefano De Grandis dagli studi di Sky Sport ha espresso la sua opinione riguardo il calo dell’Inter e i possibili motivi.

DOPO IL DERBY – Stefano De Grandis spiega i possibili motivi del calo fisico e psicologico dell’Inter: «Ci sono dei leader tra i nerazzurri che stanno calando. È incredibile come l’Inter si sia afflosciata dopo aver dominato settanta minuti nel derby contro il Milan. Dopo quella botta clamorosa c’è stata una flessione dei nerazzurri. Al momento il Napoli lo metto davanti alle milanesi. La mia sensazione è che l’Inter ha qualcosa in più delle altre, anche se ultimamente non l’ha dimostrato. Il Napoli ha vinto una partita complicata contro la Lazio che poteva anche perdere».