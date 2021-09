De Grandis: «Inter, certezze in più. Nonostante le uscite ora si sente forte»

De Grandis vede l’Inter pronta a fare meglio in Champions League rispetto alla scorsa stagione, dove arrivò un’eliminazione precoce e bruciante. Il giornalista, a Sky Sport 24, vede una netta crescita.

IN MIGLIORAMENTO – A poco più di ventiquattro ore da Inter-Real Madrid il giornalista Stefano De Grandis vede differenze da un anno fa: «Parte con alcune certezze in più, che non sono legate alla competizione Champions League ma al fatto stesso di sentirsi squadra. Il fatto di aver perso Romelu Lukaku, Achraf Hakimi e Antonio Conte, ma di essere partita in campionato con certezze e schemi collaudati, ti fa sentire più forte. L’anno scorso è uscita dalla Champions League con una squadra più alta e meno solida, adesso prende meno gol e viene da uno scudetto vinto, con grande autoconsapevolezza».