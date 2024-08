De Grandis: «Inter macchina con certezze. Ecco cosa serve in Champions League»

Stefano De Grandis analizza la vittoria roboante dell’Inter sull’Atalanta, elogiando gli automatismi della squadra. Poi, un appunto su cosa serva per migliorare anche in Champions League.

AUTOMATISMI E CERTEZZE – Stefano De Grandis a Sky Sport non ha dubbi sulle caratteristiche e sulle qualità dell’Inter di Simone Inzaghi, protagonista di una prestazione stellare contro l’Atalanta: «È una macchina automatica senza problemi e, nei cambi, rispetto all’anno scorso ha certezze in più. Basti pensare a Mehdi Taremi. Ha anche un anno di automatismi in più. Ha le certezze che un campionato già vinto ti possono assegnare. Thuram anche l’anno scorso era partito in modo pazzesco. Questi gol di destrezza, come i due di ieri, sono da opportunista, quasi alla Lautaro Martinez. Anche se credo che il terminale offensivo resterà l’argentino, non credo che questa cosa cambierà. Ma il francese migliorerà il suo rendimento vicino alla porta».

Inter, non solo campionato: cosa serve per migliorare in Champions League

PERCORSO EUROPEO – Oltre al campionato, l’Inter vuole puntare forte anche alla UEFA Champions League. Questo il pensiero di Stefano De Grandis sulle possibilità europee per i nerazzurri, che hanno peraltro conosciuto oggi il calendario della competizione: «Due anni fa l’Inter è arrivata in finale, con la fase a eliminazione diretta che può aiutare delle sorprese. Esistono squadre più forti, ma è una questione di abitudini. I nerazzurri perdono un po’ di autorevolezza in Europa, come contro la Real Sociedad lo scorso anno. Più che tecnicamente, la squadra deve migliorare nella personalità e nella capacità di affrontare le gare internazionali come fa anche in campionato»